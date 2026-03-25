ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「不二家」が初コラボレーションした商品が、4月1日（水）から、全国のスーパー、コンビニエンスストア、不二家洋菓子店などで発売される。【写真】個包装までかわいい！『ちいかわ』×「不二家」コラボ商品一覧■『ちいかわ』に登場するスイーツがお菓子に今回発売されるのは、物語に登場する“むちゃうまプリン”や“ホットケーキ”などファンにはおなじみのスイーツをイメージした菓