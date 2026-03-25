GTVニュース 県内の児童相談所が昨年度に対応した児童虐待の相談件数は１７４８件で、前の年度より８４件減少したことが分かりました。 これは県内４カ所の児童相談所で対応した件数を県がまとめたもので、昨年度に対応した児童虐待の相談件数は１７４８件で、前の年度より８４件減少しました。 虐待の種類別では、心理的虐待が１００６件と最も多く、全体の５７．６％を占めました。次いで、身体的虐待が４６１件、