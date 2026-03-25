手入れが難しくなった公園を企業や団体が社会貢献活動として整備する協定が富岡市で結ばれました。 この協定は、富岡市が所有する３．５ヘクタールの公園を県森林土木建設協会が社会貢献活動として整備するものです。 この取り組みは県が仲介して１５年前から行われていて、今回３回目の協定が結ばれた日は、今後５年間の整備について確認しました。 県内では森林が面積の３分の２を占めているにも関わらず、林業に携わる