上野村で発生した山林火災は２５日で５日目となりますが、鎮火には至っていません。 この山林火災は今月２１日、上野村乙母で発生したもので、これまでに、約１９２ヘクタールが焼けプレハブ小屋１棟が全焼しました。けが人は確認されていません。 県によりますと、焼失面積は、１９９７年に安中で発生した山林火災による被害１９６ヘクタールに迫るほどの規模だということです。 ２５日も朝から、地上に加え、県の