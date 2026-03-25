広島電鉄が新たに整備した路面電車の新路線「循環線」が、28日に開業します。開業を前に24日、報道陣向けの試乗会が行われ、運行ルートや新設された軌道などが公開されました。 「循環線」は、広島電鉄としては2003年の横川駅～広島港（宇品）間の新設以来、23年ぶりの新路線です。 広電本社前を起点に、市内中心部から比治山エリアを一周する全長約7キロのルートで、「内回り」と「外回り」の2方向が運行され