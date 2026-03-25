2024年、職務上知り得た秘密を漏らしたとして県警の元生活安全部長の男が逮捕・起訴された事件です。男は枕崎署員による盗撮事件で当時の本部長が隠ぺいを指示したと主張しています。この盗撮事件をめぐり、24日鹿児島地裁は、捜査の経過が分かる証拠の一部を開示するよう検察に命じる決定をしました。この事件は、県警の元生活安全部長本田尚志被告(62)が、定年退職後の2024年3月下旬、県警の内部資料を記者に郵送し漏らした