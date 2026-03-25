静岡県熱海市伊豆山地区の保養所に侵入し、建物内にあったダイニングテーブルやリクライニングチェアなどを盗んだ疑いで、神奈川県に住む62歳の男が逮捕されました。 邸宅侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、神奈川県小田原市飯泉に住む会社員の男（62）です。 警察によりますと、男は2022年5月中旬から7月上旬までの間に熱海市伊豆山地区にある保養所の窓ガラスを割って建物内に侵入し、施設内に置いてあったダイニングテ