親戚は大相撲の小錦八十吉さん、さらにはNFL殿堂入りのジュニア・セアウさん。レバンガ北海道の新戦力、マックス・ヒサタケ選手が週末のホームデビュー戦に向けて、報道陣に公開された練習で順調な調整ぶりを見せました。ヒサタケ選手は、これまでインサイドを支えていたジョン・ハーラー選手がケガ人リストに入ったことを受けて、今月17日にB2青森ワッツからレバンガに加入。B2では今シーズン平均1