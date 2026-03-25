首都圏の11の鉄道会社で、クレジットカードなどのタッチ決済が相互に利用できるサービスが始まりました。クレジットカードなどのタッチ決済で改札を通過するサービスは、これまで東急電鉄や東京都交通局など、首都圏では6つの会社で導入されていましたが、基本的に相互に乗り継ぎはできませんでした。きょうから新たに東京メトロなど5社がサービスを開始したうえ、11の会社で相互乗り継ぎが可能になりました。切符の購入やICカード