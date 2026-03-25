俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが3月24日、公式インスタグラムを更新。綾瀬さんの41歳の誕生日を祝う投稿が公開されました。【写真を見る】【 綾瀬はるか 】41歳の誕生日を報告「今年は多くの作品が控えていますのでみなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです」マネージャーによる投稿では「HAPPY BIRTHDAY」という祝福のメッセージとともに、「笑顔溢れる素敵な1年になりますように」との言葉を添えて、誕生日を祝う貴重な