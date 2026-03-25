俳優の芳根京子が25日、都内で行われたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』ハチャメチャ！大ヒット記念イベントに登場した。最近衝撃だったことを明かした。【集合ショット】カワイイ！サメに驚く芳根京子＆宮田俊哉ら本作の反響について芳根は「声をかけていただくことも多くて、知り合いがお子さんと一緒に見てくれたんですけど、『楽しすぎた！』と連絡をいただいたんです。『おもしろかった』とか、『感動