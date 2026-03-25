ソニー・ホンダモビリティが公開した「AFEELA1」（左）と、新コンセプト車＝1月、米ラスベガス（共同）ソニーグループとホンダの共同出資会社ソニー・ホンダモビリティ（東京）は25日、新型の電気自動車（EV）「AFEELA1（アフィーラワン）」の開発と発売を断念したと発表した。ホンダがEV戦略を見直したことでホンダの技術などの活用が見込めず、商品化が難しいと判断した。注目を集めた異業種タッグのEV計画が頓挫した。ホン