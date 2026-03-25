SNS型投資詐欺の犯行グループがだまし取った金を暗号資産に変えるなど、マネーロンダリングしたとして逮捕された男性6人について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由について「関係各証拠を検討し、公判における立証の見込みなどを検討した結果」としています。