ヒラヒラと泳ぐ姿がかわいいと人気の「メンダコ」。サンシャイン水族館では、3月18日よりメンダコの展示がスタートしています。今回は、同館公式(@Sunshine_Aqua)のポストから、“迷惑そうなメンダコ”を紹介します。もう一匹のメンダコにも覆いかぶされ迷惑そうなメンダコ (@Sunshine_Aquaより引用)ちょっかい出してくる仲間を振り払おうとするメンダコ、キュっと閉じた(?)目がかわいい。本当に迷惑そうですね。動画で見てみると