カプセルトイ専門店「＃C-pla」から、猫とコーヒーが融合したフィギュアが登場。にゃんともユニークで可愛い見た目に、多くの反響が寄せられています。【告知】カプセルフィギュア「ねこぉひ〜 cafe(全6種)」が2026年3月30日(月曜日)頃より順次発売予定です!※こちらはカプセルトイ専門店「シープラ」さん限定の新色版となっております!🐱☕️ (@KSUWABEより引用)こちらが、シープラ限定カプセルトイ「ねこぉひ