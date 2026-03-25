将棋の藤井聡太六冠が勝てば5連覇、負ければ失冠となる王将戦第7局が始まりました。 【写真を見る】藤井聡太六冠(23) 勝てば防衛 負ければ失冠 王将戦第7局あす午後決着へ… 最終決戦で5連覇狙う 大阪･高槻市 5連覇を目指す藤井聡太六冠(23)に、永瀬拓矢九段(33)が2年連続で挑戦する王将戦七番勝負。第7局は、大阪府高槻市の関西将棋会館で開幕。 先手後手を決める振り駒が行われ、午前9時に藤井六冠の先手で始まりました。 最