れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表は２５日の参院予算委員会に出席。質問の中で防衛装備品について「人殺しの武器」と述べた。奥田氏は委員会で「総理、先進国で最も経済衰退しているのがこの日本です。減税政策が本当に生ぬるく、しょぼいです」と訴えたあと、防衛力強化のための増税に関して批判した。「人殺しの武器を作ったり買ったりするために、これから１０年先まで防衛特別所得税は即決。また増税を決めたんじゃないで