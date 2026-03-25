「事務所移籍後、伊藤さんに仕事のオファーが絶えないそうです。映画やドラマの撮影などで、すでに1年先までスケジュールがほぼ埋まっているという話も聞いています」（制作関係者）90年代の“伝説の月9”『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』が4月1日からフジテレビ系で放送される。矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、30歳を迎えた娘・星野光（唐田えりか）がヒロインだ。伊藤健太郎（28）は光