FIVE NEW OLDがニューアルバム『Feel』をリリースする。昨年は結成15周年イヤーを「FiNO is」というフレーズとともに駆け抜け、再録含むベストアルバムや全国ツアーを通して自身のアイデンティティを問い直した。その到達点で宣言した、ニューチャプターの幕開け。本作はリスナーに、ごく単純な二つのアクション――踊ること、そして感じること――を促す。その無邪気さは決して退行ではない。むしろ洗練の先で削り落とされたひと