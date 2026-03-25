秋田朝日放送 秋田県内から集まったランドセルが海を越えてアフガニスタンの子どもたちのもとに届けられます。 秋田市の聖霊学園高校の合唱部は、２０２１年度から使われなくなったランドセルをアフガニスタンの子どもたちに寄付していて、今回が５回目です。 合唱部の生徒が文化祭やＳＮＳで呼びかけ、今年度は県内からおよそ８０個のランドセルが集まりました。紛争が続くアフガニスタンでは、子どもたちが教育を受ける