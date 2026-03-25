秋田朝日放送 秋田県内のレギュラーガソリンの平均価格は１Ｌあたり１８１.１円で、前の週から９.７円下がりしました。８週ぶりの値下がりです。 資源エネルギー庁によりますと、２３日時点の秋田県内のレギュラーガソリンの平均価格は１Ｌあたり１８１.１円で前の週よりも９．７円値下がりしました。全国の平均価格は１Ｌあたり１７７.７円で、こちらは６週ぶりの値下がりとなりました。沖縄を除く４６