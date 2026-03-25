レーンECBチーフエコノミスト 各会合でどのようなシナリオになるかを検討 消費者信頼感の低下はかなり大きかった PMIに景気後退の兆候が見られる インフレ期待は初年度に顕著な影響を示し、その後は小さくなる 市場は３月・４月に高い数値を予想、その後は通常水準へ 市場の動向は、物価水準の急騰を示唆している 販売価格の予想を把握することが重要となる