ユーロ圏１０年債利回り格差仏７０、伊８７ｂｐやや縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:34時点）（%） ドイツ2.966 フランス3.669（+70） イタリア3.84（+87） スペイン3.476（+51） オランダ3.11（+14） ギリシャ3.81（+84） ポルトガル3.425（+46） ベルギー3.56（+59） オーストリア3.294（+33） アイルランド3.233（+2