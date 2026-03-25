ドル指数は小幅低下＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。東京午前に９９．０７１まで低下した。その後は下げ幅を縮小し、ロンドン序盤にかけて９９．４２９まで上昇。しかし、前日ＮＹ終値９９．４３４には届かず、マイナス圏で推移している。 ドルインデックス＝99.34(-0.09-0.09%)