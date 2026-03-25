(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ 累計興行収入10億円を突破し、劇場公開中の「超かぐや姫!」。3月27日からは入場者特典第3弾として「ちびかぐやがいっぱいシール」の配布が決定。加えて、新たな劇場施策として、本編上映前にキャラクターたちによるここでしか聞けないトークが聞ける”ウェルカムアナウンス”の上映が決定。1週目はかぐやがアナウンスを担当する。 3月20日から22日