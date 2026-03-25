音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」のボーカル「ｉｋｕｒａ」として活動する幾田りらがイメチェン姿を公開し、話題になっている。幾田は２５日までに自身のインスタグラムに「ＡＳＩＣＳ×ＹＯＡＳＯＢＩＳｈｏｏｔｉｎｇＢＴＳ」とつづり、オフショットをアップ。髪色を金髪のハイトーンにイメチェンした姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎ」「ハイトーンヘア似合いすぎです！！」「金髪＆カラコン似合っ