アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）準々決勝の組み合わせ抽選が２５日、マレーシア・クアラルンプールで行われ、Ｊ１勢は町田がアルイティハド（サウジアラビア）―アルワハダ（アラブ首長国連邦）の勝者、神戸はアルヒラル（サウジアラビア）―アルサド（カタール）の勝者と対戦することになった。準々決勝以降は４月１６〜２５日にサウジアラビアのジッダで集中開催される予定。神戸と対戦の可能性があるア