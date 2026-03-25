Ｂ１東地区４位のレバンガ北海道は２５日、ホームの北海きたえーるで行われる宇都宮戦（２８、２９日）に向けて札幌市内で練習を公開した。１７日に加入が発表されたＰＦマックス・ヒサタケも合流済み。元力士や元ＮＦＬプレーヤーを親戚に持つ２７歳が、３連敗中と苦しむチームを救う。日本にもルーツを持つ米国生まれの助っ人が、レバンガ北海道デビュー戦に臨む。合流から約１週間。今週末の試合に向けて調整は順調で「（オ