巨人は２５日、今季の開幕を記念して、２７日午前１０時から「開幕３連戦キャンペーン」を実施すると発表した。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部の店舗を除く）と巨人公式オンラインストアで、それぞれ対象となるジャイアンツグッズを購入された方に「選手サインワッペン」などがプレゼントされる。■選手サインワッペンをプレゼント「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」でユニホームを購入された方