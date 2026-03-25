記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月25日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は25日の記者会見で、在日中国大使館に24日、現役自衛官が不法侵入した事件について、迅速かつ徹底した調査を日本側に求めると強調した。林氏は次のように述べた。在日中国大使館は現在、日本の警察と連携し、対応を進めている。不法侵入者はすでに日本警察に引き渡された。日本警察が公表した情報によ