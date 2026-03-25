アツアツのだしにくぐらせるしゃぶしゃぶで提供されているのは、今が旬の海の幸・ホタルイカ。東京・五反田にある小料理店には24日夜、富山産ホタルイカのしゃぶしゃぶに舌鼓を打つ女性客の姿がありました。ホタルイカは体内に寄生虫が潜んでいることがあるため、生で食べるにはマイナス30度以下で4日間以上冷凍するなどの処理が必要です。五反田和ぐや・野崎宏和店主：うちは5日以上冷凍したものを出してます。軽めのしゃぶしゃぶ