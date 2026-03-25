栃木県は4月1日付の公立小学校の教職員人事異動を発表した。新任主幹教諭、一般教員の人事情報をすべて掲載する。新任主幹教諭左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。【河内】宇都宮泉が丘小学校戸祭小学校阿久津浩久石井小学校豊郷南小学校福井亜由美宝木小学校瑞穂台小学校田野邉寛ゆいの杜小学校田原小学校田渕麻友子【下都賀】東城南小学校大谷南小学校鈴木衣久子大谷東小学校小山第一小学校山