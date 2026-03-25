栃木県は4月1日付の公立小学校、中学校および義務教育学校の教職員の人事異動を発表した。中学校・義務教育学校の校長・教頭の人事をすべて掲載する。中学校校長異動左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。中学校新任校長【河内】横川中学校 宇大附属中学校 星野百合子城山中学校 陽南中学校 松岡茂晃陽中学校 鬼怒中学校 小川雅弘鬼怒中学校 城山中学校 隅内