栃木県は4月1日付の公立小学校、中学校および義務教育学校の教職員の人事異動を発表した。中学校・義務教育学校の主幹教諭と一般教員の人事をすべて掲載する。主幹教諭異動左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。中学校新任主幹教諭 【河内】陽東中学校河内中学校笹沼有美宮の原中学校晃陽中学校三浦光崇【上都賀】鹿沼東中学校鹿沼西中学校久保忠士今市中学校落合中学校二木尚人【芳賀】真