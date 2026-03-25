栃木県は4月1日付の公立小学校の教職員人事異動を発表した。校長、教頭の人事情報をすべて掲載する。新任校長左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。【河内】 明治小学校上三川町教委石筭秀幸明治南小学校上三川中学校吉澤紀子昭和小学校城山中央小学校小川康行明保小学校明保小学校栗田康弘横川東小学校岡本西小学校川口英利瑞穂野北小学校豊郷南小学校藤