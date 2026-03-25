牛肉よりも安くお財布に優しい庶民の味方、鶏肉。しかし価格が高騰し、食卓への影響が懸念されています。取材班が向かったのは、埼玉・川越市にある“大食いの聖地”と呼ばれるデカ盛り店「二代目蝦夷」。カリッとジューシーなから揚げがうずたかく積まれ、総重量2.6kgというボリューム満点の定食。コスパ最強のメニューがずらりと並んでいました。客の胃袋をがっちりつかむ中、店内には「ブラジル産の鶏肉の仕入れが安定しないと