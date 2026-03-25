堺市は25日、市内にある民間の認定こども園の保育教諭4人が、0〜1歳児のクラスで園児10人に対し、耳をつかんで引き倒したり、布団に放り出したりするなどの虐待や不適切行為をしていたと発表した。市は24日、警察に通報した。