◇全国高校選抜ラグビー大会1回戦熊谷0―93京都工学院（2026年3月25日埼玉・熊谷スポーツ文化公園、くまぴあ）1回戦16試合が行われ、初出場の熊谷は昨年8強の京都工学院に0―93で敗れた。敵陣へ攻め込む場面は何度か見せたが、得点できず計15トライを与えて大敗。元日本代表SHの内田啓介氏（34）が今年度からコーチを務める伝統校に屈し、全国1勝を挙げることはできなかった。横田典之監督（58）は試合後「良いチームと