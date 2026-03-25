元宝塚歌劇団星組娘役の愛水せれ奈が25日までにインスタグラムを更新。出産を報告した。「皆様ご無沙汰いたしております10ヶ月ぶりの投稿になりますわたし、#愛水せれ奈健在しております」と切り出し「実はこの度、我が家へコウノトリが運んできてくれ、新しい家族がひとり増えました産まれてきてくれるまでは何があるかわからないのでご報告が遅くなりました申し訳ございません」と出産を報告した。「Instagramが止まった