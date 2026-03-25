大阪で目撃が相次いでいるシカですが、今度は警察施設に迷い込んだようです。今回、捕獲作戦が行われましたが、迷い込んでいるシカはどうなったのでしょうか。25日午前8時前、大阪府警察本部関目別館の敷地内でのんびりと草をはんでいたのは、奈良公園から来た可能性があるシカ。24日午後6時半ごろ、このシカはまるで警察施設に“出頭”したかのように入り込んだといいます。一夜明けた25日も、シカは警察施設の中で気ままに過ごし