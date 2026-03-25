「西武渋谷店」が9月30日で閉店します。今年9月30日に閉店するのは、「西武渋谷店」の売り上げのおよそ6割をしめる「A館」「B館」と「パーキング館」です。閉店の理由について、そごう・西武は、土地建物の権利者との間で店舗全体の再開発について協議を続けてきたものの、要望がかなわず、賃貸借契約を継続できなかったと説明しています。従業員については、配置転換を行うなどして雇用を継続するとしています。一方、自社で土地