俳優の小手伸也（52）が25日、都内で映画「私がビーバーになる時」大ヒット記念イベントに登壇した。イベントでは「劇中の衝撃シーン」についてトークし、芳根京子（29）とかなで（33）のサメに関するトークを合図に、ステージ横の暗幕からサメのイラストパネルが突き破って登場。続いてサメの着ぐるみ姿の福田麻貴（37）とゆめっち（31）が現れた。勢いよく飛び出してきたパネルにKis−My−Ft2宮田俊哉（37）と小手は声を出して驚