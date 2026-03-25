2026年3月25日現在、お弁当やお惣菜を販売しているオリジン弁当・キッチンオリジンは、「ぎっしり！12品目春巻き」が半額になるセールを開催しています。26日までお得に 3月24日10時から26日までの3日間限定で、「ぎっしり！12品目春巻き」が1本108円のところ半額の54円に。 パリッと食感と具材たっぷりの旨味が楽しめる"春巻き"をお得に食べられますよ。今日の夕食のおかずや晩酌のおつまみとしても良さそう。気になる人はチェッ