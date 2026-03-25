ハチ食品は、「レストランHACHI」監修による新商品「レストランHACHIのナポリタンソース」の発売を記念し、2026年3月26日に東京、3月30日に仙台でサンプリングイベントを実施します。東京会場では抽選会も実施2013年にナポリタンが日本一（※注1）に輝いた仙台の銘店「レストランHACHI」と、たっぷりパスタシリーズの購買個数がNo.1（※注2）の「ハチ食品」がタッグを組んだ「レストランHACHIのナポリタンソース」。"家庭でもレス