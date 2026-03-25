3月25日（現地時間24日）、ウィンディシティ・ブルズはバーミングハム・スクアドロンと対戦。この試合、河村勇輝は帯同せず133－134で惜敗。そんな中で、マック・マクラングが59得点をたたき出し、Gリーグ個人通算得点で歴代1位に躍り出た。 Gリーグで5シーズン目となるマクラングは、この日絶好調で次々と得点を重ね59得点をマーク。Gリーグ個人通算5335得点に達し、Gリー