リーボックは3月25日（現地時間24日）、アーカンソー大学のフレッシュマン、ダリアス・アカフJr.とシグネチャーシューズ契約を発表した。その名称は『Acuff 1』。大手スポーツブランドが、在学中の男子NCAA選手にシグネチャーシューズを与えるのは初めてのことだ。 “有望株”の段階でここまで踏み込んだ待遇が与えられた理由の一つには、偉大なポイントガードであり