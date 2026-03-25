昨年、大きな反響を呼んだ男女ボーカルのコラボ曲と言えば米津玄師と宇多田ヒカルの「JANE DOE」だろう。圧倒的な表現力を持つふたりの歌声が美しく交わった見事な共演だった。そんな代表的なソロシンガー同士のコラボが話題になった一方、昨年暮れから今年に入ってバンドアーティストとソロシンガー、それも男女ボーカルによるコラボ曲が次々と発表されている。どれも普段の活動とは異なる表現ア