ホロライブ所属の人気VTuber・兎田ぺこらが3月24日、「『サイゼリヤ』の激ウマメニューをお家で再現する」と題した料理配信を行なった。 （関連：【画像あり】兎田ぺこらが自宅で再現したサイゼの人気メニュー） 277万人のチャンネル登録者を抱える「Pekora Ch.」（YouTube）では、ゲームや雑談だけでなく、料理配信も人気コンテンツだ。兎田家のオリジナルレシピのほか、二郎系ラーメン、「麻薬玉