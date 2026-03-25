（台北中央社）台湾電力第2原発（北部・新北市）と第3原発（南部・屏東県）の再稼働に向けた動きを巡り、龔明鑫（きょうめいきん）経済部長（経済相）は25日、再稼働に関連する検査と評価の完了までには早くとも約1年半から2年はかかるとの見通しを示した。また、天然ガスの供給について、短期的には心配はないと述べた。第2原発は2023年に、第3原発は昨年5月に運転を終了し、台湾は現在「原発ゼロ」となっている。昨