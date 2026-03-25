旅立ちの春です。 【写真を見る】「恩返しをしたい」思い出を胸にそれぞれの道へ山形大学の卒業式晴れやかな表情で決意新たに 山形大学で学んだ学生たちが卒業の日を迎え、学生たちは晴れやかな表情で決意を新たにしていました。 「おめでとうございます」 きょう新たな門出を迎えたのは、山形大学の小白川キャンパスで学んだ学生と、医学部生です。 このうち山形市のやまぎん県民ホールでは小白川キャンパスで学ん